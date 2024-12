COMISO – Volotea, dall’8 aprile 2025, collegherà ogni martedì gli aeroporti di Comiso e Lille. Lo rendono noto la compagnia aerea e la Sac, società che gestisce lo scalo del Ragusano. “Siamo pronti a scendere in pista – ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea – con un nuovo collegamento internazionale. Tutti i passeggeri in partenza dal nord della Francia potranno approfittarne per organizzare una vacanza nel sud della Sicilia, un territorio con un’incredibile varietà di luoghi da scoprire, fra storia, cultura e gastronomia, per non parlare poi del meraviglioso mare che connota questa parte dell’isola” “Il nuovo rappresenta un passo significativo nel potenziamento della rete di connessioni del nostro scalo con l’Europa – ha dichiarato Nico Torrisi, ad di Sac – questa nuova rotta non solo amplia le opportunità di mobilità per i passeggeri, ma migliora il ruolo strategico dell’aeroporto di Comiso come volano di sviluppo economico e culturale per il Sud-Est siciliano”.