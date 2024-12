CATANIA – Anche il mese di dicembre si tinge di rosa all’Asp di Catania. Nei fine settimana del mese, sabato e domenica dalle 9 alle 13, sarà possibile effettuare la mammografia in tutti gli ambulatori aziendali dedicati. Lo screening per la prevenzione del tumore della mammella è rivolto alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni e viene eseguito ogni due anni. Gli esami di screening sono gratuiti e non occorre la richiesta del medico di famiglia.

Il tumore della mammella è il tumore più frequente fra le donne in Italia; circa 1 donna su 9 si ammala di tumore al seno nel corso della propria vita. In Sicilia circa 3.500 donne si ammalano ogni anno di tumore al seno. Grazie alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alle cure attualmente a disposizione più dell’87% delle donne sopravvive a 5 anni dalla diagnosi. Nelle fasi iniziali il tumore della mammella spesso non provoca sintomi; la mammografia eseguita regolarmente permette di identificare precocemente la presenza di un tumore, anche di piccole dimensioni, con migliori possibilità di cura e di guarigione.

Per fissare un appuntamento o chiedere informazioni, il numero verde 800.894.007 è attivo da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13, e il lunedì dalle 15 alle 17.30. Gli esami di screening gratuiti possono essere prenotati in uno degli 11 ambulatori dedicati negli ospedali di Biancavilla, Caltagirone, Militello Val di Catania e Paternò, nei Pta di San Giorgio e San Luigi a Catania, nei Pta di Acireale e Pedara e negli ambulatori Bronte, Giarre e Vizzini. In tutti gli ambulatori sono presenti apparecchiature di ultima generazione per l’esecuzione delle mammografie.