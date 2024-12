Cibo non tracciato nel bar: scatta la multa

ACI CASTELLO (CATANIA) – Controlli della polizia di Catania in due bar lungo via Provinciale, ad Aci Trezza, per accertare l’osservanza delle norme di settore e il rispetto delle regole sulla tracciabilità degli alimenti destinati alla vendita. In una delle due attività commerciali sono state rilevate alcune irregolarità, legate in particolar modo alla mancata tracciabilità di alcuni prodotti.

Sequestrati diversi alimenti, compresi alcuni prodotti ittici. Per il titolare del bar è scattata una multa di 1.500 euro. Constatate anche la scarsa manutenzione di una parte dell’impianto elettrico, l’inadeguatezza di un locale adibito a spogliatoio, giudicato privo dei requisiti minimi di legge, e la mancata conformità di un locale interrato, privo di areazione sia naturale sia artificiale. Per queste infrazioni, il gestore è stato sanzionato per 6.000 euro.

L’attività, svolta nei giorni scorsi, è stata coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania e ha visto coinvolti i poliziotti della squadra volanti, del Reparto Mobile, della Divisione Anticrimine e della Polizia Scientifica, unitamente al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dell’Ispettorato del Lavoro, del servizio Veterinario, dell’Igiene Pubblica e dello Spresal dell’Asp di Catania.