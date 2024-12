Catania, derby serale

La Lega Pro ha ufficializzato il programma delle gare in calendario dalla 3ª alla 13 ª giornata di ritorno del campionato di Serie C. In nove turni sugli undici in oggetto il Catania andrà in campo di domenica. Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione per esigenze organizzative e/o televisive.

3 ª GIORNATA RITORNO – 10-11-12-13- GENNAIO 2025

AUDACE CERIGNOLA AVELLINO Lunedì Ore 20.30

CASERTANA AZ PICERNO Sabato Ore 17.30

CATANIA JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 15.00

CAVESE GIUGLIANO Lunedì Ore 20.30

LATINA TURRIS Domenica Ore 17.30

MONOPOLI FOGGIA Lunedì Ore 20.30

POTENZA BENEVENTO Domenica Ore 19.30

TARANTO ACR MESSINA Sabato Ore 15.00

TEAM ALTAMURA SORRENTO Venerdì Ore 20.30

TRAPANI CROTONE Domenica Ore 15.00

4ª GIORNATA RITORNO – 17-18-19-20 GENNAIO 2025

ACR MESSINA CROTONE Lunedì Ore 20.30

AVELLINO CAVESE Sabato Ore 17.30

AZ PICERNO CATANIA Domenica Ore 17.30

BENEVENTO TEAM ALTAMURA Sabato Ore 17.30

FOGGIA LATINA Domenica Ore 19.30

GIUGLIANO AUDACE CERIGNOLA Venerdì Ore 20.30

JUVENTUS NEXT GEN MONOPOLI Domenica Ore 15.00

SORRENTO POTENZA Sabato Ore 17.30

TRAPANI TARANTO Sabato Ore 17.30

TURRIS CASERTANA Lunedì Ore 20.30

5 ª GIORNATA RITORNO – 24-25-26-27 GENNAIO 2025

CASERTANA ACR MESSINA Sabato Ore 17.30

CATANIA GIUGLIANO Domenica Ore 12.30

CROTONE AZ PICERNO Lunedì Ore 20.30

FOGGIA BENEVENTO Domenica Ore 15.00

JUVENTUS NEXT GEN TRAPANI Domenica Ore 15.00

LATINA AVELLINO Domenica Ore 15.00

MONOPOLI CAVESE Domenica Ore 17.30

POTENZA AUDACE CERIGNOLA Sabato Ore 17.30

TEAM ALTAMURA TARANTO Lunedì Ore 20.30

TURRIS SORRENTO Domenica Ore 17.30

6 ª GIORNATA RITORNO – 31 GENNAIO – 1-2-3 FEBBRAIO 2025

ACR MESSINA LATINA Sabato Ore 15.00

AUDACE CERIGNOLA CATANIA Domenica Ore 15.00

AVELLINO TURRIS Domenica Ore 15.00

AZ PICERNO JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 15.00

BENEVENTO MONOPOLI Lunedì Ore 20.30

CAVESE TEAM ALTAMURA Venerdì Ore 20.30

GIUGLIANO FOGGIA Venerdì Ore 20.30

SORRENTO CROTONE Sabato Ore 17.30

TARANTO CASERTANA Domenica Ore 17.30

TRAPANI POTENZA Sabato Ore 15.00

7 ª GIORNATA RITORNO – 7-8-9-10 FEBBRAIO 2025

ACR MESSINA AZ PICERNO Sabato Ore 15.00

CASERTANA AUDACE CERIGNOLA Lunedì Ore 20.30

CROTONE POTENZA Sabato Ore 17.30

FOGGIA AVELLINO Sabato Ore 17.30

JUVENTUS NEXT GEN BENEVENTO Domenica Ore 12.30

LATINA CAVESE Venerdì Ore 20.30

MONOPOLI CATANIA Domenica Ore 15.00

SORRENTO TARANTO Sabato Ore 17.30

TEAM ALTAMURA GIUGLIANO Sabato Ore 17.30

TURRIS TRAPANI Sabato Ore 15.00

8ª GIORNATA RITORNO – 14-15-16-17 FEBBRAIO 2025

AUDACE CERIGNOLA TURRIS Domenica Ore 17.30

AVELLINO CROTONE Domenica Ore 15.00

BENEVENTO ACR MESSINA Sabato Ore 15.00

CATANIA CASERTANA Domenica Ore 17.30

CAVESE AZ PICERNO Sabato Ore 17.30

GIUGLIANO LATINA Venerdì Ore 20.30

MONOPOLI TEAM ALTAMURA Domenica Ore 17.30

POTENZA JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 12.30

TARANTO FOGGIA Venerdì Ore 20.30

TRAPANI SORRENTO Domenica Ore 15.00

9ª GIORNATA RITORNO – 21-22-23-24 FEBBRAIO 2025

ACR MESSINA TRAPANI Lunedì Ore 20.30

AZ PICERNO TARANTO Venerdì Ore 20.30

CASERTANA AVELLINO Sabato Ore 17.30

CROTONE MONOPOLI Domenica Ore 15.00

FOGGIA POTENZA Domenica Ore 15.00

JUVENTUS NEXT GEN GIUGLIANO Sabato Ore 17.30

LATINA BENEVENTO Sabato Ore 17.30

SORRENTO AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 17.30

TEAM ALTAMURA CATANIA Domenica Ore 15.00

TURRIS CAVESE Sabato Ore 17.30

10ª GIORNATA RITORNO – 28 FEBBRAIO – 1-2-3 MARZO 2025

AUDACE CERIGNOLA TRAPANI Domenica Ore 15.00

AVELLINO JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 12.30

BENEVENTO SORRENTO Domenica Ore 17.30

CATANIA FOGGIA Domenica Ore 15.00

CAVESE CASERTANA Lunedì Ore 20.30

GIUGLIANO TURRIS Venerdì Ore 20.30

MONOPOLI ACR MESSINA Domenica Ore 15.00

POTENZA AZ PICERNO Domenica Ore 17.30

TARANTO CROTONE Sabato Ore 17.30

TEAM ALTAMURA LATINA Sabato Ore 15.00

11ª GIORNATA RITORNO – 7-8-9 MARZO 2025

ACR MESSINA AVELLINO Sabato Ore 15.00

AZ PICERNO AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 15.00

CASERTANA BENEVENTO Domenica Ore 19.30

CROTONE GIUGLIANO Domenica Ore 17.30

FOGGIA SORRENTO Domenica Ore 15.00

JUVENTUS NEXT GEN TEAM ALTAMURA Sabato Ore 17.30

LATINA CATANIA Sabato Ore 15.00

POTENZA CAVESE Sabato Ore 17.30

TRAPANI MONOPOLI Sabato Ore 15.00

TURRIS TARANTO Sabato Ore 17.30

12ª GIORNATA RITORNO – 11-12-13 MARZO 2025

AUDACE CERIGNOLA FOGGIA Mercoledì Ore 20.45

AVELLINO TRAPANI Mercoledì Ore 20.30

BENEVENTO CROTONE Mercoledì Ore 20.45

CATANIA TURRIS Mercoledì Ore 18.30

CAVESE ACR MESSINA Mercoledì Ore 18.30

GIUGLIANO AZ PICERNO Mercoledì Ore 18.30

MONOPOLI LATINA Mercoledì Ore 18.30

SORRENTO JUVENTUS NEXT GEN Mercoledì Ore 18.30

TARANTO POTENZA Mercoledì Ore 20.45

TEAM ALTAMURA CASERTANA Mercoledì Ore 18.30

13ª GIORNATA RITORNO – 15-16-17 MARZO 2025

ACR MESSINA CATANIA Domenica Ore 19.30

AZ PICERNO MONOPOLI Domenica Ore 15.00

CASERTANA SORRENTO Domenica Ore 20.30

CROTONE AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 15.00

FOGGIA CAVESE Domenica Ore 15.00

LATINA JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 15.00

POTENZA TEAM ALTAMURA Lunedì Ore 20.30

TARANTO AVELLINO Domenica Ore 20.30

TRAPANI GIUGLIANO Domenica Ore 17.30

TURRIS BENEVENTO Domenica Ore 20.30