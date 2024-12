Catania sacra e profana

CATANIA – “Da un lato di piazza Duomo si allestisce il palco per l’evento del capodanno, dall’altro tanti fedeli si radunano in cattedrale per assistere allo storico incontro delle spoglie di Sant’Agata e Santa Lucia”. A Catania il sacro e il profano. Il sindaco Enrico Trantino pubblica le foto (formate Antonio Sanzo) di una strana convivenza nel cuore della città. “Su tutto domina la nostra splendida Catania che osserva sorniona – scrive Trantino sui social -, chiede rispetto e viene esaltata per la sua bellezza da chi giunge da fuori per accarezzarla”.

Ieri in cattedrale lo storico incontro tra le due patrone. Il corpo di Santa Lucia è arrivato in piazza San Placido, quindi in processione è stato portato alla cattedrale, dove ad attenderlo c’erano le reliquie della “santuzza” etnea, dopo l’apertura straordinaria del sacello. A mezzanotte la messa, replicata stamattina alle 6.30. Oggi sono diverse le iniziative legate alla visita della patrona siracusana. Alle 17 nella basilica Collegiata l’arcivescovo Renna introdurrà la celebrazione per l’inizio del Giubileo in diocesi. Ci sarà poi un pellegrinaggio verso la cattedrale per la solenne concelebrazione eucaristica. In questa occasione per motivi di sicurezza è stato disposto dalle autorità un ingresso contingentato di massimo 2.500 persone.

Tutto questo mentre continua la preparazione della notte di Capodanno, che vedrà Catania protagonista nazionale con lo show di Canale 5. Il concerto che festeggerà l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine del discorso del presidente della Repubblica e vedrà alla conduzione Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Ci saranno Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K e il cast di Amici.