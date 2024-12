A Pedara il ‘fumo’ era sotto la legna

PEDARA (CATANIA) – I carabinieri hanno messo fine alla lucrosa attività di spacciatore di droga di un 50enne di Pedara con precedenti. L’arresto è avvenuto nella sua casa in via Archimede. Qui lo hanno beccato sulla soglia di casa, in compagnia di un giovane acquirente, che invano ha tentato di defilarsi a bordo di uno scooter. I due cani antidroga nella villetta del pusher hanno puntato il giardino e, sotto una catasta di legna da ardere, hanno scovato due buste contenenti l’una 24 infiorescenze di marijuana, l’altra una pietra di cocaina di quasi dieci grammi. Sempre in giardino i carabinieri hanno poi recuperato, nascosta in un tubo idrico, una busta piena di marijuana già suddivisa in dosi. Accanto lo spacciatore aveva posizionato anche una pianta di canapa indiana dell’altezza di quasi un metro, coltivata in un vaso.