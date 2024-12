Catania, confronti e novità

Un confronto prima con la squadra e poi con i tifosi. Il post gara della sfida persa in casa con il Potenza (foto Catania FC Facebook) è stato piuttosto movimentato per Vincenzo Grella. Il vicepresidente del Catania, contrariamente alle abitudini, si è subito recato negli spogliatoi dopo il triplice fischio che ha sancito il nuovo passo falso dei rossazzurri per parlare alla squadra insieme con il tecnico Toscano.

La serata difficile è stata sottolineata dai fischi e dalla contestazione dei tifosi, anche all’indirizzo del presidente Pelligra. A fine gara un centinaio di ultras della curva sud si è portato in via Ferrante Aporti, nei pressi del cancello di uscita dei giocatori e dei dirigenti, per inscenare una contestazione. Sul posto si è tenuto un breve incontro, monitorato dalla Digos, tra i tifosi e Grella, al quale sono stati contestati i risultati deludenti di quest’ultimo periodo.

Intanto la società si muove sul mercato. In attesa della riapertura delle liste a gennaio, la dirigenza, come anticipato dal quotidiano La Sicilia, ha cercato tra gli svincolati una nuova opzione per la porta. Con Bethers infortunato (forte distorsione a una caviglia) e Adamonis in chiara difficoltà, è vicino alla firma il 27enne Alessandro Farroni, 5 presenze con l’Alessandria nella scorsa stagione, una carriera tra Serie C e D con Vis Pesaro, Juve Stabia, Reggina, Matera, L’Aquila e Foligno.