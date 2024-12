Bethers e Di Gennaro, doppio intervento

Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Catania. Klavs Bethers e Matteo Di Gennaro, gli ultimi due giocatori aggiuntisi alla lista degli infortunati, martedì dovranno sottoporsi a intervento nella casa di cura Villa Stuart a Roma.

Come comunicato dal club, Bethers (foto Catania Fc Facebook) sarà sottoposto ad artroscopia per una lesione legamentosa della caviglia destra emersa dagli accertamenti dopo il forte trauma distorsivo. Per Di Gennaro sarà invece necessario un intervento di osteosintesi in seguito alla frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Entrambi dovranno restare fermi per qualche tempo e ovviamente salteranno l’ultima partita del 2024, in casa con il Benevento.

Per sopperire all’emergenza tra i pali, il Catania è in procinto di formalizzare l’ingaggio di Alessandro Farroni, 27 anni, ex Alessandria. Farroni potrà essere inserito immediatamente nella lista dei 23 visto che il regolamento non prevede limitazioni per quanto riguarda i movimenti concernenti i portieri.