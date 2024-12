CATANIA – Gli agenti della polizia di Catania in servizio notturno hanno notato tre giovani che si aggiravano a piedi con atteggiamento sospetto in piazza Papa Giovanni XXIII e hanno deciso di fermarli. Uno di loro ha tentato di fuggire in direzione piazza dei Martiri, ma è stato bloccato. Mentre gli altri due (rispettivamente di 14 e 15 anni) sono stati identificati e riaffidati alle famiglie, il fuggitivo si è mostrato poco collaborativo, fornendo ai poliziotti solo il proprio nome e cognome e affermando di non ricordare la propria data di nascita. Dopo grande insistenza ha riferito di vivere in viale Moncada, ma nella casa indicata i poliziotti non hanno trovato nessuno. Alla fine si è scoperto che il 16enne era uno spacciatore destinatario di un’ordinanza emessa dal tribunale per i minorenni di Catania, il 15 ottobre scorso, con la quale veniva sostituita la misura del collocamento in comunità, ripetutamente violata, con quella della custodia nell’Istituto penale minorile. Dove è stato portato.