I vestiti erano firmati, ma a guardarli bene…

COMISO (RAGUSA) – La guardia di finanza di Ragusa ha scoperto un negozio abusivo di merce contraffatta in un garage di Comiso e sequestrato oltre 3.000 capi di abbigliamento. Prima è stata individuata una bancarella gestita da padre e figlio, con vestiti e accessori di noti marchi (Tommy Hilfiger, Harmont&Blaine, Adidas, Gucci, Moschino, Guess e Lacoste) caratterizzati da difetti grossolani. Ovviamente mancava qualsiasi documentazione. Quindi è scattata la perquisizione in un garage dei due, dove è saltata fuori una vera e propria boutique di merce contraffatta, con camerini per la prova, manichini, specchi, scaffalature e servizi igienici. Ma non solo: in una stanza è stata scoperta una pressa a caldo, utile ad apporre i marchi contraffatti.