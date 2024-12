CATANIA – Il piano delle stabilizzazioni dell’Aoup Rodolico-San Marco prosegue con un’altra grossa tranche di assunzioni a tempo indeterminato a seguito della delibera del direttore generale Gaetano Sirna. Si tratta di 142 tra medici, infermieri e personale amministrativo impegnati finora con contratto a tempo determinato in varie discipline. In particolare, sono 30 dirigenti medici dei quali in anatomia patologica, 15 in anestesia e rianimazione, uno in chirurgia pediatrica, uno in ematologia, uno in ginecologia e ostetricia, 8 in medicina d’emergenza-urgenza, uno in neurologia, 2 in pediatria. La restante parte riguarda l’area del comparto, 99 sono infermieri, 3 tecnici di radiologia medica, 3 tecnici di laboratorio biomedico, un’ostetrica e 6 assistenti amministrativi. La firma del contratto da parte dei lavoratori sancisce il loro addio al precariato con la soddisfazione di tutti.