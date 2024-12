Al Faro Biscari con 50 kg di merce non tracciata

CATANIA – Controlli della polizia di Catania per contrastare l’abusivismo commerciale. Nella zona del Faro Biscari un venditore ambulante è stato sanzionato per uso improprio della sua licenza itinerante, per accensione di fuochi su area pubblica e per occupazione di suolo pubblico. Inoltre, sono stati sequestrati oltre 50 chili di prodotti ortofrutticoli totalmente privi di tracciabilità. Verificata la genuinità, sono stati donati in beneficenza a una comunità di accoglienza per donne in difficoltà e vittime di violenza con figli minori. Il venditore ambulante è stato sanzionato per oltre 2.000 euro.

I controlli sono proseguiti in alcune attività di ristorazione per verificare la regolarità di tutta la documentazione necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande. Al titolare di una gastronomia, sempre vicino al Faro Biscari, è stata contestata la mancata indicazione degli allergeni nei prodotti dolciari di produzione artigianale, destinati alla vendita in occasione del Natale. Al titolare sono state contestate sanzioni per 4.000 euro.

La task force, coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, ha visto l’impiego degli agenti della squadra volanti e moto volanti, della squadra cinofili, del Reparto Prevenzione Crimine, unitamente al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e della Polizia Locale Annona.