A Natale nella grotta catanese una bomba, armi e munizioni

CATANIA – Una bomba a mano, risalente alla seconda guerra mondiale, è stata recuperata dalla polizia in una grotta lavica del quartiere San Giovanni Galermo a Catania. La squadra artificieri della questura ha scoperto l’ordigno, ancora perfettamente funzionante e un detonatore, dopo la segnalazione del centro speleologico etneo sul ritrovamento di altre munizioni da guerra e di una vecchia pistola, risalente al secondo conflitto mondiale.

Gli artificieri sono quindi intervenuti per mettere in sicurezza l’ordigno e recuperare le munizioni, calandosi nella grotta attraverso l’unico punto accessibile, ricadente in una proprietà privata. Grazie all’uso di un metal detector, i poliziotti, accompagnati dagli speleologi, hanno trovato le munizioni da guerra e la pistola, deteriorata dal tempo. Poco dopo si sono imbattuti in una bomba a mano, ancora completa di spoletta e gancio di sicurezza, e in un detonatore.

Una volta risaliti in superficie, gli agenti, dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’immediata distruzione dell’ordigno ritrovato, lo hanno trasportato in una cava autorizzata dove è stato fatto brillare.