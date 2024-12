Vede gli agenti e fugge, ma combina un disastro

CATANIA – La polizia ha arrestato un catanese di 23 anni, con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, per una pena residua da scontare. L’uomo, è stato sorpreso dagli agenti di Librino, in via Tasso, a bordo di una moto di grossa cilindrata e con la targa occultata. Alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga cercando di dileguarsi, ma, dopo un rocambolesco inseguimento, gli agenti sono comunque riusciti a bloccarlo. Appena sceso dalla moto, con una mossa fulminea, ha cercato di disfarsi di un’apparecchiatura volta ad annullare il segnale di chiusura delle portiere delle auto, attrezzatura che è stata subito recuperata e sequestrata.

Inoltre, all’interno dello scooter sono stati trovati diversi arnesi atti allo scasso ed un passamontagna. Durante il controllo lo scooter è risultato privo di assicurazione obbligatoria. L’uomo, invece, guidava senza patente. I poliziotti hanno proceduto all’arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e tentato furto aggravato, nonché alla contestazione di guida senza patente e senza assicurazione. Disposta per il 23enne la revoca del beneficio dell’affidamento in prova. Una volta rintracciato il giovane in casa, i poliziotti hanno dato esecuzione al provvedimento del Tribunale, trasferendolo in un istituto penale nel quale dovrà scontare il residuo della pena.