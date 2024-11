Volo dal terzo piano: Lidia non ce l’ha fatta

MAZARA DEL VALLO – Non ce l’ha fatta a causa delle gravi ferite riportate Lidia Ferro, la ragazza che nei giorni scorsi è precipitata dal terzo piano della sua abitazione di Mazara del Vallo, in via Potenza. Aveva riportato fratture multiple ed emorragie interne: prima era stata trasportata in codice rosso all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo e poi trasferita al trauma center di Villa Sofia, a Palermo. A indagare i carabinieri di Mazara del Vallo per ricostruire quello che è successo.

Scrive la zia sui social, dopo che la ragazza è stata dichiarata clinicamente morta: “Mio fratello Giuseppe e mia cognata Stefania hanno fatto una scelta terribile ma nello stesso tempo meravigliosa: doneranno il cuore e quant’altro si potrà affinché qualcun altro possa vivere grazie a Lidia”.

“La nostra comunità si unisce al dolore della famiglia di Lidia Ferro” è il messaggio di cordoglio del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, a nome dell’amministrazione comunale per la scomparsa della ventiduenne i cui funerali si terranno domani alle 10,30 in Cattedrale. “Un’altra giovane vita spezzata – aggiunge il sindaco – dopo la scomparsa il mese scorso del ventottenne Calogero Siragusa. Siamo vicini alla famiglia che nel momento della tragedia e del dolore ha avuto l’altruismo e la generosità di autorizzare la donazione degli organi per salvare altre vite”.