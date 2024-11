CATANIA – Il nuovo procuratore di Catania, Francesco Curcio, si insedierà ufficialmente il prossimo lunedì, 11 novembre. La cerimonia è stata fissata per le 11.45 e si terrà nel salone delle Adunanze del Palazzo di Giustizia. Intanto il Tar del Lazio ha fissato per il prossimo 19 marzo l’udienza unificata per la trattazione dei tre ricorsi contro la nomina di Curcio, votata dal Csm, presentati dai procuratori aggiunti Sebastiano Ardita, Ignazio Fonzo e Sebastiano Puleio.