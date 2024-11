Toscano sferza il Catania

“Una squadra che vuole essere ambiziosa non regala un tempo a un avversario forte come il Crotone. In questo momento bisogna stare zitti e lavorare tanto”. Ai microfoni di Diretta Stadio, al termine della partita persa in trasferta dal Catania e trasmessa in esclusiva dalla nostra emittente, l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano sferza i suoi. “Nel secondo tempo potevamo riaprirla, abbiamo creato tantissimo – ha detto il tecnico – ma sono veramente arrabbiato per quel primo tempo. Sinora abbiamo perso tante occasioni. Avevo detto ai ragazzi che questa era un’opportunità da cogliere. Si poteva anche pareggiare e non avremmo rubato niente, ma la cosa che mi fa incazzare è il primo tempo”.