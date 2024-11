Catania, la crisi è aperta

Un primo tempo infarcito di errori costa la sconfitta al Catania. Tre a zero all’intervallo per il Crotone, poi il tentativo di rimonta nella ripresa che si ferma sul 3-2 aprendo la crisi di risultati in casa rossazzurra: due sconfitte e tre pari nelle ultime 5.

Toscano rispolvera il 3-4-2-1 con il ritrovato Lunetta. E’ lui che va a fare da supporto a Inglese, insieme a Jimenez che si muove tra la mediana e la trequarti. Quaini a centrocampo, Carpani in panchina. I rossazzurri in avvio costruiscono una buona occasione con Guglielmotti, ma il pallone, deviato, finisce fuori. E’ un guizzo illusorio.

Appena il Crotone passa la metà campo va in gol: Silva vola sulla destra, supera di slancio Castellini e da posizione defilata batte sul suo palo un colpevole Adamonis. Il portiere del Catania, in pessima serata, rischia un altro pasticcio poco dopo, quando ancora Silva si presenta in area: sul suo sinistro, certo non difficile, l’estremo difensore tocca goffamente il pallone che carambola sul palo.

Grande rischio per gli etnei, che accusano il colpo e sbandano vistosamente. Ad ogni discesa il Crotone si rende pericoloso. Alla terza occasione arriva il raddoppio calabrese che nasce da una grande giocata di Gomez. Uno degli oggetti del desiderio dei rossazzurri nell’ultimo mercato si aggiusta la palla e dal limite, complice una difesa avversaria troppo timida, fa partire un gran tiro incrociato che vale il 2-0. Il Catania non reagisce, faticando tantissimo soprattutto a sinistra.

Al 38′ il Crotone è già sul 3-0: Giron calcia una punizione dal vertice dell’area, la palla attraversa una serie di gambe e Adamonis, incerto e poco reattivo, si fa battere malamente sul primo palo per la seconda volta. Rossazzurri travolti dalle folate neanche tanto irresistibili dei calabresi: difesa molle, attacco inconcludente e colpe evidenti del portiere su due delle reti subite.

Toscano comincia il secondo tempo con un attaccante in più, Montalto (al posto di Quaini), e proprio l’ex Casertana manda fuori di testa dopo nemmeno un minuto. Ci prova Lunetta che di sinistro spedisce sull’esterno della rete, ma si fa male. Ancora un problema muscolare per lui.

Entra al suo posto Stoppa che diventa protagonista di questa fase dell’incontro. Sua la giocata che accorcia le distanze grazie a una bella conclusione che si spegne nel sette nonostante la deviazione del portiere (foto Catania Fc Facebook). E’ il 3-1. Il Crotone rallenta e ancora Stoppa propizia il raddoppio etneo. Sulla sua punizione deviata interviene Giron che mette nella propria porta tentando di liberare senza riuscirci.

Il Catania a questo punto ci crede, gli ospiti ora sono in difficoltà e Montalto va vicino due volte al 3-3: nella prima occasione si gira bene in area trovando sulla sua strada D’Alterio che risponde con prontezza; nella seconda ci prova di testa ma manda a lato di poco. I rossazzurri insistono e nel recupero sfiorano il clamoroso pari. Tre giocatori non trovano la deviazione vincente su un traversone basso dalla sinistra e sugli sviluppi dell’azione il nuovo entrato Carpani non riesce a sfruttare un errore in presa alta di D’Alterio.

Il Catania continua a non vincere, butta via l’ennesima occasione per accorciare sulle prime e scende al nono posto. Un pessimo modo di iniziare il trittico d’alta classifica con Trapani e Avellino.

CROTONE-CATANIA 3-2

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale (31′ pt Armini), Giron; Gallo (27′ st Barberis), Schirò; Silva (41′ st Cantisani), Tumminello (41′ st Chiarella), Oviszach (27′ st Vitale); Gomez. A disposizione: 1 Sala, 12 Martino; 33 Rispoli, 24 D’Aprile, 23 Groppelli; 8 Stronati; 11 Kolaj, 28 Spina, 20 Rojas, 77 Kostadinov. Allenatore: Longo.

Catania (3-4-2-1): Adamonis; Ierardi (41′ st Carpani), Di Gennaro, Castellini; Guglielmotti (21′ st Raimo), Verna, Quaini (1′ st Montalto), Anastasio; Jiménez, Lunetta (14′ st Stoppa); Inglese (21′ st D’Andrea). A disposizione: 1 Bethers, 22 D’Agata; 24 Gega; 6 De Rose, 37 Forti. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Edoardo Gianquinto (Parma).

Reti: pt 8′ Silva, 24′ Gomez, 38′ Giron, st 21′ Stoppa, 34′ autorete Giron.

Note: spettatori 3.877. Ammoniti Gallo, D’Alterio; Quaini, Di Gennaro. Angoli 1-3. Recupero 2′ e 7′.