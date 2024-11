Scontro tra moto, gravi due ragazzi

SIRACUSA – Scontro tra due moto di grossa cilindrata con a bordo quattro giovani, tra i 17 e i 23 anni. L’incidente è accaduto ieri a Siracusa nel tardo pomeriggio, in piazza Cosenza, nella periferia nord-ovest della città. Un 23enne, il più grave, è stato trasferito al San Marco di Catania. Un altro ragazzo è stato ricoverato in codice rosso. Indaga la polizia municipale. La zona è solitamente punto di ritrovo di tanti giovani che, come denunciano i residenti, spesso fanno gare ad alta velocità.