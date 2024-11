CATANIA – Perquisendo a Nesima l’appartamento di due coniugi catanesi di 59 e 46 anni i carabinieri hanno trovato droga e armi. In uno stanzino c’erano una busta con più di un chilo di marijuana amnesia e un borsello con 90 grammi di cocaina suddivisa in bustine. Nello scantinato sono poi saltate fuori due pistole scacciacani modificate mediante la sostituzione della canna, in modo da renderle letali, oltre a due giubbotti antiproiettili, Marito e moglie sono stati arrestati.