RIPOSTO (CATANIA) – Gli ispettori pesca della guardia costiera hanno scoperto prodotti ittici detenuti illegalmente all’interno di due distinte celle frigo in un’attività adibita ad ingrosso nella zona di Riposto e sanzionato il trasgressore con un verbale amministrativo di 1.500 euro per la violazione sulla normativa della pesca e per la conservazione dei prodotti ittici. A seguito di accertamento sanitario, una parte del prodotto ittico sequestrato, circa 90 chili di fresco, dichiarato idoneo al consumo umano, è stato donato per la distribuzione alle associazioni caritatevoli e di beneficienza, mentre la restante parte congelata, dichiarata non idoneo al consumo umano è stata avviata alla distruzione a carico del trasgressore.