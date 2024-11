CATANIA – I carabinieri di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 24enne di Catania, per spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, in seguito ad accurate attività info-investigative, i militari erano venuti a conoscenza di un piazza di spaccio attiva in un’area della movida catanese, nell’area tra via Auteri e piazza Currò. Individuato il sospettato nella notte, i militari hanno osservato l’uomo in azione, mentre cedeva droga ad un acquirente, prelevandola da un contenitore di plastica trasparente e scambiandola rapidamente con denaro.

A quel punto è scattato il blitz dei carabinieri mentre il giovane, resosi conto della loro presenza, ha cercato di disfarsi della droga, abbandonandola sotto a un veicolo parcheggiato e tentando di allontanarsi. Ma è stato bloccato e recuperata la sostanza stupefacente sotto la macchina, consistente in 15 dosi di cocaina pronte per la vendita. Inoltre, sotto la sella dello scooter Honda SH in uso al pusher, trovati dentro un marsupio 80 euro, suddivisi in quattro banconote da 20, ritenuti provento dell’illecita attività. Il giovane pregiudicato per reati in materia di stupefacenti era anche destinatario di un provvedimento che gli vieta di stazionare vicino a esercizi pubblici di quella zona per 2 anni. L’uomo è stato arrestato.