Regno del falso nel Catanese: scatta maxi sequestro

CATANIA – Nel corso dell’ultimo mese, i militari della guardia di finanza di Catania hanno sequestrato circa 58.000 articoli contraffatti e non conformi agli standard di sicurezza in tredici negozi della provincia. Una serie di controlli effettuati in negozi gestiti da cinesi a Trecastagni, Gravina e Misterbianco, hanno portato alla scoperta di quasi 40.000 articoli contraffatti e non conformi: oltre 5.000 giocattoli e 34.000 articoli di cancelleria. Tra i marchi noti figurano Pokémon e diversi personaggi Disney, insieme a un aumento del fenomeno della contraffazione di prodotti del panorama digitale, fra cui diversi tablet perfettamente funzionanti con relativi caricabatterie.

Nel settore dell’abbigliamento, sono stati sequestrati oltre 800 capi e accessori recanti noti marchi contraffatti, tra cui Hugo Boss, Hermès e Louis Vuitton. Numerosi i portafogli di ottima fattura trovati dentro buste di plastica ben nascoste in un’auto abbandonata nelle vie del centro storico di Catania. I finanzieri di Riposto hanno invece sequestrato circa 16.000 articoli di bigiotteria, mentre i militari Paternò hanno portato a termine un’operazione, sequestrando 142 cuscini-guanciali, privi delle opportune caratteristiche anallergiche e di sicurezza.

Nel Calatino le fiamme gialle hanno individuato oltre 1.500 prodotti non sicuri, in particolare con gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza di materiali elettrici: lampade al Led, solar charger, casse-amplificatori tutti esposti per la vendita senza le garanzie previste dal codice del consumo. I prodotti contraffatti sono stati tutti sottoposti a sequestro penale, con contestuale denuncia dei responsabili, 4 cinesi e 6 italiani, che rischiano multe fino a 25.000 euro.