Catania, ne mancano 6

Il Catania ha diramato in mattinata la lista dei convocati per il derby stasera alle 20.30 contro il Trapani al Massimino (su Telecolor, dalle 20, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner).

Toscano dovrà fare a meno di ben sei elementi. Oltre agli infortunati di lungo corso Di Tacchio e Sturaro, mancheranno Celli, Luperini, Ierardi (foto Catania Fc Facebook) e Lunetta: i primi due erano assenti anche a Crotone, gli altri due sono stati fermati da problemi muscolari.

Ancora una volta, quindi, uomini contati per l’allenatore rossazzurro che potrà contare su appena 19 elementi, incluso De Rose, non ancora in condizione di scendere in campo, e i giovani Allegra e Forti. Pronte novità in tutti i reparti, a cominciare dalla porta, dove è previsto il ritorno di Bethers. Si va verso l’utilizzo di Jimenez in posizione più arretrata a centrocampo e Stoppa titolare.

Questa la lista completa dei convocati: 1 Klāvs Bethers, 6 Francesco De Rose, 9 Roberto Inglese, 10 Kaleb Joel Jiménez Castillo, 11 Filippo D’Andrea, 14 Luca Verna, 15 Matteo Di Gennaro, 16 Alessandro Quaini, 19 Alessandro Raimo, 20 Gianluca Carpani, 21 Matteo Stoppa, 24 Ertijon Gega, 27 Alessio Castellini, 31 Marius Adamonis, 32 Adriano Montalto, 33 Armando Anastasio, 36 Oscar Santo Allegra, 37 Carmelo Forti, 44 Davide Guglielmotti.