Massacrato nel Catanese: responsabile sportello Caf è grave

CATANIA – Minacciato e picchiato selvaggiamente ieri sera a Castiglione nella sede territoriale Uil-Uila il responsabile dello sportello di servizio alle persone, che assicura anche le prestazioni di Caf Uil e Patronato Ital. E’ stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dov’è stato ricoverato per trauma cranico e toracico. L’aggressore, che si sarebbe rifiutato di pagare la tariffa obbligatoria per una prestazione, è un utente del luogo che ha anche danneggiato gli uffici dell’organizzazione sindacale. E’ stato identificato dai carabinieri.

“Siamo sconcertati per un episodio che non ha giustificazioni”, affermano i segretari generali di Uil e Uila Catania, Enza Meli e Nino Marino. “Siamo consapevoli che per molti le nostre sedi sono rimaste ormai l’unico luogo in cui è possibile manifestare il proprio, crescente, disagio sociale e chiedere attraverso Patronato e Caf risposte assistenziali e fiscali dallo Stato, ma non può essere certo essere l’interfaccia di questo rapporto a pagare se queste risposte non arrivano. Non si spiegano in alcun modo atti di brutale violenza verso un lavoratore, a maggior ragione verso chi opera al servizio delle persone nel rispetto di regole previste dalla legge e nei limiti delle disponibilità consentite dalle misure in vigore”.