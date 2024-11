CATANIA – Tutto pronto per l’inaugurazione di venerdì 8 alle ore 10,00, quando al liceo Classico M. Cutelli e C. Salanitro di via Firenze sarà restituita la palestra ristrutturata con i fondi del finanziamento Catania città metropolitana. Sarà un piccolo grande evento per l’istituto scolastico, come anticipa la dirigente Elisa Colella, orgogliosa di dotarlo nuovamente di uno spazio rinnovato, funzionale, moderno.

“Una cerimonia partecipata a tutti i livelli – spiega la dirigente – dagli studenti in primis, che torneranno a usufruire della struttura, quindi, dai docenti, dal personale e dalla comunità cittadina. Il sindaco Enrico Trantino, Sergio Parisi e Andrea Guzzardi, rispettivamente assessori allo Sport e alla Pubblica Istruzione, saranno presenti per la cerimonia di riconsegna di un bene che aggiunge valore a un istituto storicamente attento allo sport e che ha contribuito alla formazione di giovani atleti in diverse discipline, come ampiamente testimoniato dai successi ottenuti nel basket e nella pallavolo”.

“Diverse sorprese – anticipa la dirigente scolastica – animeranno la cerimonia ma le scopriremo insieme venerdì mattina. La palestra, al di là di uno spazio dove svolgere attività sportiva, rappresenta un simbolo di civiltà e di incontro, e quella del Cutelli, in pieno accordo con le autorità cittadine – ha aggiunto Colella – intende accogliere oltre i propri atleti, anche i giovani provenienti da altri istituti scolastici e da società sportive, divenendo riferimento per la Città”.