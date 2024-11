PALERMO – I poliziotti, nel quartiere Brancaccio, in un’area ad alta densità abitativa e connotata dalla presenza anche di numerosi istituti scolastici, in pieno giorno, hanno notato il classico scambio dose di hashish con denaro. Colui che aveva consegnato la dose all’assuntore, ricevendone denaro in cambio, è stato immediatamente bloccato e, sottoposto a perquisizione, trovato in possesso di altre 4 dosi stipate nel ciclomotore con cui aveva raggiunto il luogo di spaccio.

Durante una perquisizione in casa sua sono stati invece trovati dentro un frigorifero e un pozzetto congelatore 23 dosi di hashish per un peso di 90 grammi e due panetti del peso complessivo di 200 grammi. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo arrestato.