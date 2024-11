SIRACUSA – Colpo con il metodo della spaccata ieri notte ad una gioielleria di Palazzolo Acreide, nel Siracusano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri la banda di ladri avrebbe spostato delle auto in sosta con un escavatore per creare una barriera e ostacolare così l’intervento delle forze dell’ordine. Sempre come il mezzo meccanico i ladri hanno creato un varco nell’attività commerciale per rubare i gioielli ma sono stati interrotti dall’intervento dei militari.