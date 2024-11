Nell’edicola catanese si mangiava e si giocava

CATANIA – I poliziotti catanesi del commissariato di Nesima, insieme alla polizia locale, hanno effettuato accertamenti amministrativi in un’edicola di San Giovanni Galermo. Sebbene la titolare avesse le autorizzazioni per operare solo come edicola, in realtà aveva adibito l’attività a locale di somministrazione di alimenti e bevande senza avere la concessione del suolo pubblico. A prolungamento della struttura era stata installata una tettoia abusiva e fissata in modo permanente alla strada, nella quale erano presenti tavoli, sedie e due calcio balilla. La titolare è stata denunciata per aver invaso un terreno pubblico e per aver trasformato la struttura in sala pubblica da gioco senza autorizzazioni. Sono state contestate varie sanzioni per un importo complessivo di 10.000 euro circa. La tettoia abusiva, i tavoli, le sedie, gli alimenti e le bevande somministrati in assenza di licenza sono stati sottoposti a sequestro.