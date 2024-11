Cenni dalla banca ai poliziotti: sventata rapina

PALERMO – La polizia di Palermo ha arrestato per tentata rapina un 33enne colto sul fatto. L’uomo, a volto scoperto, ha fatto ingresso in una banca del centro e, facendo capire di essere armato, ha lanciato una borsa sul bancone della cassa intimando al cassiere di riempirla di denaro. Provvidenziale è stato il passaggio di una pattuglia del commissariato Zisa Borgonuovo vicino all’istituto di credito. L’ampia vetrata ha consentito ai poliziotti di scorgere in presa diretta le convulse fasi di quella che si sarebbe rivelata una tentata rapina. Ad avvalorare l’intuizione degli agenti, anche i cenni indirizzati verso di loro dalle persone presenti dentro. A quel punto i poliziotti, senza che il 33enne se ne rendesse conto, hanno fatto ingresso in banca e lo hanno bloccato. Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere.