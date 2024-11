Nel Catanese il meccanico abusivo e inquinante

ACI BONACCORSI (CATANIA) – I carabinieri hanno scoperto un’officina meccanica ad Aci Bonaccorsi il cui titolare esercitava l’attività in nero, in quanto sprovvisto di qualsiasi autorizzazione. Il 44enne aveva utilizzato il suo garage per ricevere i clienti e nel terreno circostante aveva accumulato rifiuti speciali come pezzi di auto, pneumatici, bombole di gas vuote: rottami inquinanti di vario tipo che, per essere smaltiti, necessitano di apposite procedure per non danneggiare l’ambiente. E’ stato quindi denunciato e tutta l’area è stata sequestrata.