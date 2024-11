Mega rissa in curva al Massimino, la Digos individua tre tifosi

CATANIA – Tre tifosi etnei incensurati appartenenti alla curva sud sono stati denunciati dalla polizia per una rissa che ha coinvolto decine di persone ieri allo stadio Massimino nei minuti finali della partita Catania-Trapani. Alla base ci sarebbero stati futili motivi. Gli ultras si sono riversati nel parterre del settore, scatenando una situazione di pericolo per circa 5.000 persone, tra famiglie e bambini.

La Digos è intervenuta per fermare gli scontri e ha individuato tra la folla tre tifosi che avevano partecipato attivamente alla rissa con calci e pugni. In questura sono stati foto-segnalati e denunciati, per loro è scattato il Daspo. Le immagini sono al vaglio degli agenti per l’individuazione degli ulteriori responsabili.