Muore dopo rinoplastica: Margaret aveva scelto il chirurgo su Tik Tok

Morta per un banale ritocco al naso. La Procura di Roma ha indagato padre e figlio per omicidio colposo in relazione al decesso di una 22enne di Lentini, Margaret Spada, avvenuto nell’ambito di un intervento di rinoplastica in un ambulatorio di un centro medico della capitale, in zona Eur. La vicenda risale al 7 novembre: la ragazza, che era andata a Roma con il fidanzato, si sarebbe sentita male subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale; è stata portata all’ospedale Sant’Eugenio in gravissime condizioni ed è morta dopo 4 giorni di agonia.

Padre e figlio sono i titolari del centro medico, che è stato sequestrato. Nella struttura non è stato trovato alcun documento o cartella clinica o registrazione relativo all’intervento. Peraltro lo studio era sprovvisto di targhetta esterna o insegna. “Per chiarire le cause della morte sarà necessaria l’autopsia – spiega il legale dei familiari di Margaret -. Aveva scelto la struttura dove effettuare l’intervento dopo alcune ricerche su internet”. La ragazza infatti aveva individuato il chirurgo guardando un video su Tik Tok. L’intervento era costato 3.000 euro.