Impenna e sfreccia a Catania, poi pesta agenti

CATANIA – Ha cercato di sfuggire ai controlli della polizia di Catania, impennando e sfrecciando in ora di punta con la sua moto tra le vie del centro. Il 38enne è stato arrestato dopo un breve inseguimento tra via Sturzo e corso Sicilia. Gli agenti l’hanno notato intorno alle 20 in una zona particolarmente trafficata, mentre procedeva a forte velocità a bordo della sua moto di grossa cilindrata, senza casco, impennando più volte, causando peraltro un concreto rischio per l’incolumità sua e degli altri cittadini.

Quando gli è stato intimato l’alt, il 38enne ha dapprima rallentato per poi accelerare bruscamente per evitare i controlli, provando a dileguarsi tra le vie cittadine, tallonato dagli agenti. Il folle tentativo di fuga è fallito in pochi istanti, dopo che l’uomo ha perso il controllo del mezzo impattando contro un camion per lo scarico merci e contro la stessa auto della polizia. Ciò nonostante non solo non si è assunto la responsabilità, ma si è rivolto agli agenti in modo sprezzante, urlando frasi minacciose. Poi ha persino aggredito fisicamente i poliziotti con calci e pugni, finché non è stato bloccato. Dalle verifiche è emerso che scorrazzava in giro per la città con la moto priva di assicurazione e con la revisione scaduta, quindi sono scattati multe e sequestro del mezzo, mentre il 38enne è finito ai domiciliari con il braccialetto elettronico.