Morta dopo vaccino Astrazeneca, chiesto processo per medico

PALERMO – La procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del medico Vincenzo Fazio, oggi in pensione, con l’accusa di omicidio colposo. E’ stato lui a somministrare il vaccino Astrazeneca contro il Covid a Cinzia Pennino, l’insegnante del Don Bosco, 46 anni, deceduta il 28 marzo del 2021, a distanza di 17 giorni dalla prima dose. L’insegnante era andata una prima volta nell’hub vaccinale, ma il medico non le fece il vaccino perché obesa, seguendo le direttive dell’istituto superiore di Sanità. A distanza di qualche giorno a farle il vaccino fu il medico Vincenzo Fazio. La morte fu causata da una trombosi. I familiari della vittima, che si sono costituiti parte civile, sono assistiti dall’avvocato Luigi Miceli. Alla prossima udienza del 12 dicembre sarà la volta della difesa con l’avvocato Dario Gallo. Poi ci sarà la decisione del giudice per l’udienza preliminare, Andrea Innocenti.