Mezzo chilo di ‘erba’ nell’armadio: preso pusher a Librino

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 24enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di armi clandestine. Gli agenti, durante un controllo nel quartiere Librino, insieme alla squadra cinofili, hanno trovato nella casa del giovane in viale Moncada, nascosto nell’armadio della camera da letto, più di mezzo chilo di marijuana. I poliziotti sono risaliti al giovane dopo aver notato una telecamera che puntava sul pianerottolo dell’ultimo piano.



Inoltre, proprio verso l’appartamento in questione, il cane antidroga Maui ha segnalato la probabile presenza di droga. Entrati in casa, oltre alla droga e più di 700 euro in contanti, gli agenti hanno scoperto nello stesso armadio una pistola con 30 proiettili, perfettamente funzionante, e altre tre armi giocattolo. In altre parti della casa sono stati trovati anche una serie di tirapugni in acciaio e un coltello a serramanico, a dire del ragazzo detenuti per collezione.