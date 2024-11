Accoltellato per aver dato una sigaretta a una ragazza

SIRACUSA – I carabinieri di Cassibile hanno arrestato e associato all’istituto penale per minorenni di Catania-Bicocca un 16enne, accusato di tentato omicidio aggravato e porto di armi e oggetti atti a offendere. La sera del 28 giugno scorso, durante una serata in una discoteca di Fontane Bianche, dopo una lite legata a gelosie per una ragazza, il 16enne ha colpito al volto con un pugno e minacciato di morte un 19enne colpevole di avere regalato una sigaretta alla sua fidanzatina. A fine serata, il 16enne ha aspettato il rivale fuori dal locale e, nel corso di un vero e proprio agguato, lo ha colpito ripetutamente con un coltello alla schiena e al petto. Attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza e il racconto dei testimoni i militari sono riuscito a ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare l’autore.