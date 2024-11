“Mettiamoci qualcosa in più”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia del derby con il Messina, in programma domenica alle 19.30. La partita verrà trasmessa in esclusiva, in diretta e in chiaro su Telecolor. Dalle 18.30, quattro ore live con Diretta Stadio (i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner): in studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. Telecronaca di Angelo Patanè e Carlo Breve. Interviste di Marco Carli.

FORMAZIONE. “Perdiamo i due squalificati. Recuperiamo D’Andrea, che non sarà in perfette condizioni ma ha dato la sua disponibilità”.

PORTIERI. “Tra l’infortunio di Adamonis a inizio stagione e le prestazioni di Bethers ho constatato di avere due portieri di livello. Nel corso del campionato le gerarchie si definiranno meglio”.

TURRIS. “In questo momento tra assenze e decisioni arbitrali non siamo fortunati, ma dobbiamo essere più forti di tutto. Anche in 10 contro 11, se qualcuno avesse dato qualcosa in più in certe situazioni avremmo vinto”.

DERBY. “Queste partite le vince chi vuole fare la storia dei derby, noi dobbiamo avere questa voglia. Mi sarebbe piaciuto arrivare a questa partita in condizioni diverse, ma non voglio alibi. Il Messina ha cambiato idea tattica nelle ultime due giornate”.

FRENATA. “L’organico al completo lo abbiamo avuto solo nelle prime tre giornate. Ci sono giocatori che stanno tirando la carretta. E’ normale in questi casi avere alti e bassi, bisogna insistere. Non eravamo fenomeni prima, non siamo brocchi adesso”.