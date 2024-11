A tutto gas con l’auto rubata

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato due pregiudicati di 44 anni, rispettivamente originari di Palagonia e Adrano. Entrambi sono ritenuti responsabili di ricettazione, mentre l’uomo di Adrano è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale. I militari hanno notato un comportamento sospetto da parte del conducente di una Fiat Uno, che si dirigeva verso Caltagirone. L’uomo infatti, in compagnia di un passeggero, alla vista della gazzella ha fatto due giri in una rotatoria, per poi invertire la propria direzione di marcia verso Paternò, accelerando al massimo il motore. I militari hanno subito attivato le sirene e i lampeggianti, inseguendo l’auto sospetta e fermandola dopo alcune centinaia di metri.

I militari hanno appreso non solo che i due uomini avevano numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, ma anche che la Fiat Uno era stata rubata il giorno precedente a Santa Maria di Licodia. I due 44enni sono stati arrestati mentre il veicolo è stato restituito al proprietario.