Metà dei lavoratori in nero: chiusa pizzeria di Mascalucia

MASCALUCIA (CATANIA) – I carabinieri di Mascalucia hanno denunciato il titolare di un ristorante-pizzeria per violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione del personale. Durante il controllo, i militari del Nil (nucleo ispettorato del lavoro) hanno scoperto che tre dei sei lavoratori presenti erano completamente irregolari, privi di contratto e non registrati. Essendo ‘in nero’, erano senza alcuna copertura contributiva, sanitaria e previdenziale, essenziale per garantirne la sicurezza in caso di infortuni o altri problemi legati al lavoro. Per il titolare sono scattate multe per oltre 23.500 euro per irregolarità contrattuali e mancate disposizioni di sicurezza. Inoltre, essendo la percentuale di lavoratori non dichiarati superiore al 10% del personale presente, è stata disposta la sospensione dell’attività.