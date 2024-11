MASCALUCIA (CATANIA) – I carabinieri di Gravina di Catania hanno denunciato una pusher di 24 anni straniera, residente a Nicolosi, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In una via periferica di Mascalucia l’hanno notata in un Suv grigio mentre consegnava una bustina a un ragazzo a bordo di una Opel in cambio di soldi. I militari l’hanno bloccata e la giovane non ha avuto il tempo di reagire. Nell’auto sono stati trovati una dose di crack e un bilancino di precisione. Nella borsa la 24enne aveva anche una dose di cocaina.