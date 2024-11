Catania, beccati mentre tentano di rubare una Jeep

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato tre pregiudicati di 23, 51 e 52 anni per tentato furto aggravato in concorso. Mentre una pattuglia era lungo la via Corallo, i militari si sono accorti della presenza del 51enne che, assieme all’amico di un anno più grande, si aggirava, con fare guardingo, tra le auto in sosta, sbirciando all’interno. I due sono stati riconosciuti dai carabinieri, perché già arrestati in altre occasioni per furto di auto. Accortisi di essere stati scoperti, i due si sono allontanati e hanno raggiunto una Wolkswagen Polo, sulla quale li attendeva il terzo complice 23enne.

I militari, però, li hanno subito bloccati e controllati, perquisendo anche la Polo e recuperando, nascosto sotto il sedile anteriore del passeggero, un telecomando ‘keyless’ modificato, che consente di connettersi alla centralina dei veicoli e metterli in moto. I carabinieri hanno poi raggiunto il punto dove avevano notato i due uomini e hanno scoperto che a una Jeep Compass, nuova di zecca, era stato rubato il sensore radar ed era stato effettuato quel collegamento tra il telecomando e la centralina che avrebbe permesso di rubare l’auto con facilità.