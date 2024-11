Luce gratis nel chiosco bar di Picanello

CATANIA – A Picanello la polizia di Catania ha effettuato controlli in 8 negozi, due dei quali, una rivendita di prodotti ittici e una ambulante di frutta e verdura, sono stati sanzionati per occupazione abusiva del suolo pubblico. In via Villa Glori, gli agenti, insieme a personale della società elettrica Enel, hanno poi controllato un chiosco bar denunciando il gestore per furto di energia elettrica realizzato manomettendo il contatore. Infatti, pur risultando contrattualmente cessato e inattivo, era stato riattivato attraverso la realizzazione di un foro nell’interruttore che garantiva prelievo illimitato di energia elettrica utilizzata per l’illuminazione e il funzionamento degli elettrodomestici del chiosco bar. Inoltre, vicino alla porta di accesso del chiosco, è stato trovato un cartello stradale di senso vietato coperto con vernice nera e sul quale era posizionata una lampadina utilizzata per l’illuminazione dell’area esterna del bar. Infine, sempre nel quartiere di Picanello, sono state trovate 5 auto rubate le quali sono state subito riconsegnate ai legittimi proprietari.