Seviziata e segregata in casa: scappa e chiede aiuto

LENTINI (SIRACUSA) – I carabinieri di Lentini hanno arrestato un operaio di 43 anni per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e continuate e sequestro di persona, commessi nei confronti della moglie 32enne dal 2022 a oggi. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un cittadino che ha notato la donna in strada, in forte stato confusionale e astenia, e ha chiamato il 118. I medici del pronto soccorso hanno capito che la donna era fortemente debilitata fisicamente e psicologicamente, verosimilmente vittima di violenza domestica, e hanno attivato il codice rosa contattando i carabinieri.

La 32enne, che riportava sul corpo evidenti segni e cicatrici di violenza fisica, sotto shock ha raccontato ai carabinieri di essere vittima, da circa due anni, di maltrattamenti fisici e psichici da parte del marito, violenze commesse anche alla presenza dei tre figli minorenni della coppia. La donna ha descritto una escalation di vessazioni e violenze: il marito le rivolgeva insulti quotidiani di ogni genere, l’aveva isolata sottraendole il telefono cellulare e, da circa sei mesi, le impediva di uscire di casa da sola e avere contatti esterni. Inoltre, la seviziava, per punirla, anche con l’uso di un coltello arroventato. L’uomo era riuscito anche a manipolare i figli coinvolgendoli nel controllo della madre.

Solo approfittando dell’assenza dei bambini che si trovavano a scuola e del marito che dormiva, la 32enne è riuscita a scappare dal tugurio nel quale viveva e a chiedere aiuto. I militari hanno accompagnato la 32enne in una struttura protetta con i tre bambini. Il 43enne è stato invece portato nel carcere Cavadonna di Siracusa.