Affondo Codacons Sicilia: “Stop a canone Rai”

Parte dalla Sicilia l’iniziativa promossa dal Codacons e dal suo segretario nazionale Francesco Tanasi per chiedere l’abolizione del canone Rai, considerato un’imposta obsoleta e gravosa per le famiglie siciliane. L’obiettivo è eliminare una tassa ritenuta non più giustificabile, considerando la possibilità per la Rai di finanziarsi autonomamente attraverso la pubblicità, come già fanno le emittenti private.

A supporto dell’iniziativa, il Codacons ha avviato la formazione di comitati locali per l’abolizione del canone Rai per sensibilizzare la popolazione. Il movimento, partito in Sicilia, si estenderà successivamente a livello nazionale, coinvolgendo le diverse regioni italiane in una battaglia di equità per tutte le famiglie. “Questa iniziativa mira a dare voce a chi chiede un cambiamento, per una Rai libera da pesi fiscali imposti agli utenti e capace di sostenersi tramite una gestione autonoma e allineata alle altre emittenti nazionali”, dice il Codacons.