CATANIA – A 84 anni è morto Arturo Ferruzzi, figlio di Serafino (fondatore dell’omonimo colosso agro-alimentare) e fratello di Alessandra, Franca e Idina. Era noto per essere stato uno dei protagonisti della storia del Gruppo Ferruzzi. Si è sentito male ieri sera in Sicilia dove viveva con la moglie ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. I funerali si terranno martedì alle 11 nella basilica di San Francesco a Ravenna. La salma verrà poi tumulata nel cimitero monumentale della città romagnola.

La comunità imprenditoriale etnea esprime “profondo cordoglio e vicinanza alla presidente di Confindustria Catania, Cristina Busi, per la scomparsa del marito, Arturo Ferruzzi”. “Una perdita dolorosa – si legge in una nota dell’associazione degli industriali – che lascia un vuoto non solo nella vita dei suoi familiari, ma anche tra quanti ne hanno conosciuto e apprezzato le qualità umane e professionali. Con il suo spirito imprenditoriale e la sua visione, Arturo Ferruzzi, cavaliere del lavoro, è stato un protagonista significativo della storia industriale italiana. La sua vita e il suo operato si sono sempre distinti per una dedizione generosa verso il lavoro e la famiglia, impegno che ha sempre ispirato e guidato la sua attività. Alla presidente Cristina Busi, al figlio Luca, alla famiglia Ferruzzi e a tutte le persone a lui vicine – prosegue la nota – Confindustria Catania rivolge le più sentite condoglianze, rinnovando la propria partecipazione e vicinanza in questo momento di profondo lutto. La memoria di Arturo Ferruzzi rimarrà un esempio di autentico valore umano e professionale, un’eredità che continuerà a rimanere viva nel tempo”.