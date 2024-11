Incendio in un b&b a Napoli: muore una ragazza

NAPOLI – Una 28enne della provincia di Lecce, Emanuela Chirilli, probabilmente una turista, è morta in un incendio sviluppatosi nella notte in un b&b in piazza Municipio, nel centro di Napoli. Il rogo si è sviluppato al settimo piano dello stabile. La parte esterna dell’appartamento è completamente annerita. Sull’accaduto sono in corso indagini degli agenti del commissariato Decumani e della Polizia di Stato.

Sono stati i carabinieri della compagnia di Maglie a informare questa mattina della tragedia i genitori della ragazza. Da quanto si apprende dal sindaco di Maglie, Ernesto Toma, la giovane era stata seguita dai servizi sociali del comune salentino fino all’età di 18 anni. La madre pensava che si trovasse a Lecce, dove la giovane era da tempo residente, ed era all’oscuro del suo viaggio a Napoli. Sul profilo social della giovane sono arrivati numerosi messaggi di condoglianze e pensieri che la ricordano: “Una ragazza bellissima e piena di vita “, scrive qualcuno. Tra le frasi che compaiono a corredo delle sua attività e dei suoi viaggi: “Vivi la vita con una bussola e non con un orologio”.

“Siamo sconvolti. Come è potuto accadere?”. Sono increduli al Cefass di Lecce, il centro di formazione che aveva frequentato per sei mesi Emanuela Chirilli. Nel 2020 aveve frequentato il corso per la durata di sei mesi per il profilo di tecnico per la cura e l’assistenza all’infanzia. Poteva lavorare in asili nido, scuole materne e poteva partecipare a concorsi pubblici.