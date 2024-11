Il Catania recupera pezzi

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita contro la Cavese, in programma sabato alle 17.30 (su Telecolor, dalle 17, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner).

FORMAZIONE. “Ieri si sono allenati con la squadra Guglielmotti, Sturaro, De Rose e Ierardi. Lunetta ha bisogno di qualche altro giorno di riposo: anche se ha svolto la rifinitura con il gruppo, non abbiamo la sua piena disponibilità. Bethers sta facendo bene, giocherà lui. De Rose e Sturaro hanno sostenuto solo due sedute con la squadra, vedremo in che modo potranno essere d’aiuto. Di Tacchio non lo rivedremo in campo prima della sosta. Ha ripreso a lavorare con noi: il suo ritorno è più vicino, ma sarà lo staff medico a stabilire i tempi. Non siamo al completo, ma proprio per questo dobbiamo dare qualcosa in più per sopperire a questa situazione. I numerosi infortuni? Non è una casualità. Il ritmi del calcio stanno cambiando, tante altre squadre hanno un problema di indisponibili”.

COPPA ITALIA. “Storia superata. Ora dobbiamo restare concentrati sul campionato per risalire la classifica. Nella partita di martedì qualche ragazzo ha mostrato delle qualità, è stata una gara utile per capire che materiale hai a disposizione. A fine gara ai ragazzi ho detto che hanno avuto una grande opportunità, una serata come quella del debutto in prima squadra se la ricorderanno a lungo. Non pensiamo a quello che è accaduto lo scorso anno, bisogna solo pensare a ottenere il maggior numero possibile di punti”.

CAVESE. “Ha alternato il 3-5-2 e il 4-3-3. Ultimamente gioca a tre dietro. Abbiamo visto in che modo possiamo esaltare le nostre qualità, ma la cosa più importante resta l’atteggiamento”.

EQUILIBRIO. “Noi allenatori siamo chiamati a dare equilibrio. In una piazza poco equilibrata come tutte le grandi piazze il nostro compito è quello. Non puoi esaltarti troppo né deprimerti eccessivamente. Nella consapevolezza delle difficoltà possiamo ottenere qualcosa in più”.