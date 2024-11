Esposto contro nuovo Lidl a Catania

CATANIA – I capigruppo dell’opposizione nel Consiglio comunale di Catania Graziano Bonaccorsi (M5s) e Maurizio Caserta (Pd) hanno presentato un esposto alla Procura di Catania sulla recente autorizzazione per costruire un supermercato Lidl in via Palazzotto, in un’area destinata dal piano regolatore a una scuola media. Si evidenziano le “potenziali irregolarità dell’autorizzazione, viste la natura pubblica dell’area e la contraddizione rispetto al rigetto della richiesta di Penny Market”.

“La costruzione di un supermercato Lidl in via Palazzotto, area in cui sono già presenti troppe attività – scrivono Bonaccorsi e Caserta – potrebbe compromettere il servizio pubblico, privando i residenti di altri potenziali servizi necessari, e potrebbe anche arrecare danno alla concorrenza locale, soprattutto alle microimprese”. Per Bonaccorsi e Caserta “l’autorizzazione solleva perplessità anche per l’impatto significativo sul tessuto sociale e sulle attività storiche della zona e per la mancanza di una pianificazione commerciale adeguata. È fondamentale – dicono i due consiglieri – che i terreni destinati ai servizi educativi siano protetti per rispondere alle esigenze della comunità. Chiediamo, pertanto, per la tutela dell’interesse pubblico, che la Procura faccia chiarezza e indaghi su eventuali illeciti nelle procedure autorizzative”.