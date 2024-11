Catania: pestata per debiti di droga, arrestate 3 donne

CATANIA – I carabinieri di Calatabiano hanno arrestato tre donne accusate di aver sequestrato e malmenato una 40enne di Taormina per costringerla a pagare i debiti dopo l’acquisto della cocaina. La 36enne taorminese Giuseppa Manuela Strangi è finita in carcere, La 36enne di Giarre Palmina Brando e la 35enne di Taormina Melania Raneri sono finite ai domiciliari. Tutte e tre erano già pregiudicate. Due uomini di 30 e 40 anni, entrambi di Calatabiano, sono stati invece sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La vicenda risalirebbe alla notte del 16 giugno 2023: Brando, Raneri e il 30enne, dopo aver atteso l’arrivo della 40enne sotto casa in un noto residence di Taormina, l’avrebbero costretta a seguirli fino a Calatabiano, dove ad attenderli c’erano la Strangi e il 40enne. Portata in una casa, la donna sarebbe stata quindi picchiata e minacciata di morte se non avesse saldato il debito di droga di circa 2.000 euro.

La 40enne sarebbe stata liberata dopo qualche ora, per intercessione di un altro indagato (non destinatario dell’odierna misura cautelare), che avrebbe convinto il gruppo a concederle una dilazione di pagamento. La denuncia è partita dalla donna sequestrata: analizzato i filmati dei sistemi di videosorveglianza i carabinieri hanno trovato conferma al racconto. Determinanti anche i messaggi vocali e di alcune chat contenenti esplicite minacce di violenza fisica.